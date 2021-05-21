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Yapı Kredi’ye 962 milyon dolar sendikasyon kredisi

21.05.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün: - "Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemimize imza atmaktan dolayı da çok gururluyuz. Sağladığımız bu kaynak, dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece ihracatı ve reel sektörü desteklemeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" - "Yapı Kredi olarak güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile hedeflediğimiz alanlarda sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın 962 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlamasına ilişkin, "Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemimize imza atmaktan dolayı da çok gururluyuz. Sağladığımız bu kaynak, dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece ihracatı ve reel sektörü desteklemeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan kredi, ihracatın finansmanı için kullanılacak.

351 milyon dolar ve 501 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağlanan kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Kredinin yenilenme oranı ise yüzde 103 oldu.

- “Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz”

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sağladıkları sendikasyon kredisiyle ülke ekonomisi ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha tescillediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yapı Kredi olarak güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile hedeflediğimiz alanlarda sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir ekonomik büyümenin bütüncül bir bakış açısıyla ancak ve ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularının bir arada yürütülmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Her alanda tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratmak üzerine bir yaklaşımımız var. Bu doğrultuda attığımız adımlarla da sektörümüz ve ülkemiz için örnek kurum kimliğimizi senelerdir başarıyla taşıyoruz.

Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu anlamda, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemimize imza atmaktan dolayı da çok gururluyuz. Sağladığımız bu kaynak, dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece ihracatı ve reel sektörü desteklemeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’

Sendikasyon kredisi için, Yapı Kredi’nin tüm paydaşlarına uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma hedefi ile uyumlu olarak belirlenen performans kriterleri, bankanın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik teminin artırılması ve ESG risk yönetimi notunun daha da yükseltilmesine yönelik hedefler içeriyor. Bu doğrultuda, belirlenen bu sürdürülebilirlik kriterlerine ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşecek.

Yapı Kredi’nin sağladığı 962 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Bank of America, Emirates NBD, Mashreqbank PSC ve Standard Chartered, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America ve Standard Chartered, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

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