Yapı Kredi’ye 962 milyon dolar sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın 962 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlamasına ilişkin, "Sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemimize imza atmaktan dolayı da çok gururluyuz. Sağladığımız bu kaynak, dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece ihracatı ve reel sektörü desteklemeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan kredi, ihracatın finansmanı için kullanılacak.

351 milyon dolar ve 501 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağlanan kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Kredinin yenilenme oranı ise yüzde 103 oldu.

- “Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz”