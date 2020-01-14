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  4. Yapı müteahhitleri bu seminerde buluştu

Yapı müteahhitleri bu seminerde buluştu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 4.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 4. ve 12. Meslek Komitelerinin organizatörlüğünde düzenlenen “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Bilgilendirme Semineri” ilgi gördü.
Çerkezköy TSO 4. ve 12. Meslek Komiteleri, Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliğinde yapılan değişiklik üzerine Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile Çerkezköy TSO ev sahipliğinde Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Bilgilendirme Semineri düzenledi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Tamer Baş konuşmasında, “Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişiler Yönetmelik kapsamında; ekonomik ve mali, mesleki yeterlilikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 farklı şekilde gruplandırılmaktadır” dedi.
Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının esas olduğunu belirten Baş, “Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur. Artık yapı ruhsatına imza atmak için Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası yeterli olmayıp ayrıca bununla beraber A, B, C, D, E, F, G ve H gibi sınıf şartı da aranmaktadır” diye konuştu.

Yetki belgesi grupları nasıl belirleniyor
“Yetki belgesi grubunun belirlenmesinde H grubu için herhangi bir yeterlilik aranmaz. G Grubu almak isteyenlerden; iş deneyim belgesi, banka referans mektubu ve iş gücü kriteri aranır. F, E, D, B ve A grupları için ekonomik ve mali, mesleki ve teknik yeterlik, banka referans mektubu ile iş gücü kıstasları aranır” diyen Baş, “Mesleki ve teknik yeterlik kıstası nedir, kat veya arsa karşılığı inşaat işlerinde iş deneyim belgesi nereden alınır, yetki belgesi grubunun tespiti için iş deneyim tutarının belirlenmesinde esaslar nelerdir, mimar veya mühendis mezuniyet belgelerinin iş deneyim olarak değerlendirilmesindeki hususlar nelerdir?” konularıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Seminerin sonunda katılımcıların soruları da yanıtlandı.

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