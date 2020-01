Yapı müteahhitleri bu seminerde buluştu

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) 4. ve 12. Meslek Komitelerinin organizatörlüğünde düzenlenen “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Bilgilendirme Semineri” ilgi gördü.

Çerkezköy TSO 4. ve 12. Meslek Komiteleri, Yapı Müteahhitlerin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Yönetmeliğinde yapılan değişiklik üzerine Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iş birliği ile Çerkezköy TSO ev sahipliğinde Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Bilgilendirme Semineri düzenledi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Tamer Baş konuşmasında, “Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişiler Yönetmelik kapsamında; ekonomik ve mali, mesleki yeterlilikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 farklı şekilde gruplandırılmaktadır” dedi.

Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının esas olduğunu belirten Baş, “Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur. Artık yapı ruhsatına imza atmak için Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası yeterli olmayıp ayrıca bununla beraber A, B, C, D, E, F, G ve H gibi sınıf şartı da aranmaktadır” diye konuştu.