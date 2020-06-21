YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım sağlandı

Yapılan çalışmayla hem konforlu hem güvenli ulaşım sağlandı

MANİSA HABERLERİ  | 21.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Üçpınar-Gülbahçe ve Bağyolu mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta, beton yol uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Üçpınar-Gülbahçe ve Bağyolu mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta, beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Beton yol uygulamasının ardından mevcut yolda, çizgi, CTP ve trafik levha çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımı daha güvenli hale getirdi.
Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Üçpınar-Gülbahçe ve Bağyolu mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 4 kilometrelik güzergahta beton yol uygulaması gerçekleştirdi.
Beton yol uygulamasının ardından, Büyükşehir Belediyesi mevcut güzergahta çizgi, CTP ve trafik levha çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalarla birlikte mevcut güzergâhta hem konfor, hem de güven sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:17
İkindi
17:12
Akşam
20:45
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Borsa Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Sarıgedik Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.