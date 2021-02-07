YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yapılan yatırımlar sağlık hizmetinin önünü açtı

Yapılan yatırımlar sağlık hizmetinin önünü açtı

07.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yapılan yatırımlar sağlık hizmetinin önünü açtı

Kayseri’nin Sarız ilçesine yapılan helikopter pisti, şehir merkezindeki hastaneye sevk konusunda vatandaşları rahatlatıyor.Kayseri’de şehir merkezine 131 kilometre uzaklıkta bulunan Sarız ilçesine 2020 yılı Ağustos ayında yapılan ve hizmete açılan helikopter pisti, acil durumlarda hasta sevkinde büyük kolaylık sağladı.Sarız ilçesinde bilinç kaybı bulunan ve İlçe Entegre Hastanesi’nde takibi yapılan 91 yaşındaki Veli A.’nın ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.Merkezden talep edilen hava ambulansı ile 91 yaşındaki Veli A., kısa sürede şehir merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek tedavisine başlandı.

Kayseri’nin Sarız ilçesine yapılan helikopter pisti, şehir merkezindeki hastaneye sevk konusunda vatandaşları rahatlatıyor.
Kayseri’de şehir merkezine 131 kilometre uzaklıkta bulunan Sarız ilçesine 2020 yılı Ağustos ayında yapılan ve hizmete açılan helikopter pisti, acil durumlarda hasta sevkinde büyük kolaylık sağladı.
Sarız ilçesinde bilinç kaybı bulunan ve İlçe Entegre Hastanesi’nde takibi yapılan 91 yaşındaki Veli A.’nın ileri tetkik ve tedavi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Merkezden talep edilen hava ambulansı ile 91 yaşındaki Veli A., kısa sürede şehir merkezine getirilerek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek tedavisine başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Kuşcuzade Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

Lider Develi Belediyespor, evinde rahat kazandı

Lider Develi Belediyespor, evinde rahat kazandı

65 yaşındaki kadın kendini asarak hayatına son verdi

65 yaşındaki kadın kendini asarak hayatına son verdi

Melikgazi Belediyespor, sahasında Kağıtspor’a boyun eğdi

Melikgazi Belediyespor, sahasında Kağıtspor’a boyun eğdi

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanık yeniden yargılanacak

Kayseri Gençlik Merkezi, ’Sahne Senin’ programına konuk oldu

Kayseri Gençlik Merkezi, ’Sahne Senin’ programına konuk oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.