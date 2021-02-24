Yapılandırmada son gün 1 Mart

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler peşin ödeme hakkından 1 Mart tarihine kadar yararlanabilecekler. Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı gecikme zammı kaldırılarak yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim, idari para cezaları (trafik , kaçak geçiş, nüfus vb idari para cezaları) aslından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılmakta ve katsayı uygulanmamaktadır. Bu tarihe kadar ödeme yapan mükelleflerin elde edeceği peşin ödeme avantajlarına ilişkin örneklere bakıldığında;-Kesinleşmiş vergi borcu olan mükellefin sağlayacağı avantaj; Yapılandırma Öncesi Gecikme Zammı Dahil Borç Durumu :40 bin 355,25 TLYasa Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar :22 bin 478,88 TL18 Taksit Olarak Toplam Ödenecek Tutar 26 bin 362,36 TL 1 Mart tarihine kadar ödenirse ödenecek tutar 18 bin 381,11 TL (26.362,36-18.381,11) = 7 bin 981,25 TL olacaktır.

17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için Antalya ili genelinde 400 bine yakın dilekçeyle başvuru alındı. Söz konusu kanun ile borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme tercihinde bulunan mükelleflerin peşin veya ilk taksit ödemelerini 1 Mart tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

İdari para cezası borcu olan mükellefin sağlayacağı avantaj ise; Yapılandırma Öncesi Gecikme Zammı Dahil Borç Durumu :5 bin 399,96 Yasa Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar :3 bin 599,98 18 Taksit Olarak Toplam Ödenecek Tutar :2 bin 945,31 1 Mart tarihine kadar ödenirse ödenecek tutar :1.426,11 (2.945,31-1.426,11) = bin 519,20 TL olacaktır.

Yükseköğrenim kredi borcu olan mükellefin sağlayacağı avantaja bakıldığında ise; Yapılandırma Öncesi Gecikme Zammı Dahil Borç Durumu :20.904,84 Yasa Kapsamında Tahsilinden Vazgeçilen Tutar : 6.162,45 18 Taksit Olarak Toplam Ödenecek Tutar:18.369,13 1 Mart tarihine kadar ödenirse ödenecek tutar :14.865,47 (18.369,13-14.865,47) = 3.503,66 TL olduğu görülecektir.

Yukarıda yer alan örneklerden görüleceği üzere, peşin ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler daha büyük indirim avantajı elde etmektedir. Bu nedenle peşin ödeme imkanı olan mükellefler bu avantajı kaçırmamalarıdır. Mükelleflerin, yapılandırılan borçlarının peşin veya ilk taksit ödemelerini, 1 Mart tarihine kadar Başkanlığa bağlı veznelere yapabileceği gibi, Covıd- 19 pandemisi nedeniyle ödemelerin kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemleri tercih edilebilir.

