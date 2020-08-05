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  4. Yapımı tamamlanan AK Parti il binası hizmete girdi

Yapımı tamamlanan AK Parti il binası hizmete girdi

ARDAHAN HABERLERİ  | 05.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı yeni adresine taşınıyor.

Yapımı tamamlanan AK Parti il binası hizmete girdi

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı yeni adresine taşınıyor. İl Başkanı Hakan Aydın, yapımı tamamlanan hizmet binasına taşınmaya başladıklarını belirterek, hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Şimdiye kadar AK Parti Ardahan İl Başkanlığı olarak kiralık binada oturduklarını belirten Aydın, "Bundan sonra kendi binamızda hizmet vermiş olacağız. Şu an bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki kendi binamızda insanımıza, partimize ve bölgemize daha güzel hizmet vereceğiz. Yeni bina olması dolayısıyla bazı eksiklikler olsa da onlar kısa sürede giderilecek."
Başkan Aydın, Ardahan için, Türkiye için, AK Parti için azimle çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, ’’Bu vesile ile tüm teşkilat mensuplarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşma gayretinde olmaya devam edecektir. Bu bağlamda azimle çalışmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

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