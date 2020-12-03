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Yapımı tamamlanan su depolarına test

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi, yapımını tamamlanan su depolarında testlere başlandığını duyurdu.Kütahya Belediyesi tarafından Okçu, Kumarı, Sofu, Göveçci mahallelerinde yapımı tamamlanan her bir mahalleye bir tane olmak üzere toplam 4 adet 300 metreküplük su depolarının inşaatları tamamlandı.Tamamlanan inşatlar sonrasında su depolarının testlerine başlanıldı.

Yapımı tamamlanan su depolarına test

Kütahya Belediyesi, yapımını tamamlanan su depolarında testlere başlandığını duyurdu.
Kütahya Belediyesi tarafından Okçu, Kumarı, Sofu, Göveçci mahallelerinde yapımı tamamlanan her bir mahalleye bir tane olmak üzere toplam 4 adet 300 metreküplük su depolarının inşaatları tamamlandı.
Tamamlanan inşatlar sonrasında su depolarının testlerine başlanıldı. 3 hafta sürecek olan testlerin ardından yeni su depoları mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallelerin acil çözüm bekleyen ihtiyaçlarını çözümlemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Başkan Işık, "Mahallelerimizin acil çözüm bekleyen sorunlarını çözmek için konunun muhatabı müdürlüklerimizdeki ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kumarı, Sofu, Okçu ve Güveçci Mahallelerindeki su deposu sorununu çözdük. Bu mahallelerimize her biri 300 m’lük 4 tane su deposu inşat ettik. İnşaatları tamamlanan bu su depolarımızın testleri başladı. Testlerin ardından mahalle sakinlerimiz su depolarını kullanabilecekler. Şehrimize ve mahalle sakinlerine yapılan hizmetin hayırlı olmasını temenni ederek, yapımda emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapımı tamamlanan su depolarına test

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