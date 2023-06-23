Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sini bir de şimdi görün! Şebnem Ceceli güzelliğiyle büyüledi

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından olan Yaprak Dökümü'nün oyuncuları gündem olmaya devam ediyor. Dizide en küçük çocuk olan Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli, son haliyle olay oldu.

Ali Rıza (Halil Ergün) ve Hayriye'nin (Güven Hokna) en küçük kızı Ayşe'yi oynayan oyuncu Şebnem Ceceli dizi başladığında 8 yaşındaydı.

O zamanlar çocuk yıldız olan oyuncu, şimdilerde 22 yaşında bir genç kız. Sanat camiasından uzak bir hayat tercih eden Ceceli, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

OYUNCULUKTAN AVUKATLIĞA

Ceceli, beklenenin aksine kariyerine oyuncu olarak devam etmedi. Şebnem Ceceli şu sıralar hukuk eğitimi alıyor.

Yaprak Dökümü dizisinden sonra televizyon ekranlarından uzak kalmayı tercih eden Ceceli, sosyal medyayı da aktif kullanan isimlerden.

2001 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Şebnem Ceceli, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.





