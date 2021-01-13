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Yaptıkları hırsızlıkla yedek sistem olmasa köyü susuz bırakacaklardı

13.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Yaptıkları hırsızlıkla yedek sistem olmasa köyü susuz bırakacaklardı

Afyonkarahisar’da bir köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik sisteminin kablolarını çalan şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar’da bir köyün içme suyu şebekesini çalıştıran elektrik sisteminin kablolarını çalan şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Şahısların yaptığı hırsızlığa rağmen köyün yedek sistemin devreye girmesi ile susuz kalmaktan kurtuldukları öğrenildi.
Olay, Sultandağı ilçesi Üçkuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 5 Ocak günü Üçkuyu köyüne içme suyu sağlayan şebekeyi çalıştıran elektrik sisteminin kablolarının çalındığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak E.G. ve S.G., isimli şahıslara ulaştı. Ardından gözaltına alınan şahısları sorgularında kabloları çaldıklarını ve yakarak plastiğinden ayırdıkları bakırlarını ise ismini bilmedikleri bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti. İtirafın ardından şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kabloların çalınmasına rağmen yedek depolardaki sistemin devreye girdiği ve böylelikle köyün susuz kalmadığı öğrenildi.

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