YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yaptırdığı okulun açılışını göremeden vefat etti

Yaptırdığı okulun açılışını göremeden vefat etti

MUĞLA HABERLERİ  | 05.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde okul yaptıran hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı okulun resmi açılışını göremeden vefat etti.Turizmci iş adamı hayırsever Necat Kabaklarlı geçtiğimiz yıl temmuz ayında dönemin Muğla Valisi Esengül Civelek, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin katılımı ile Datça ilçesine 12 derslikli bir ilkokul yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde okul yaptıran hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı okulun resmi açılışını göremeden vefat etti.
Turizmci iş adamı hayırsever Necat Kabaklarlı geçtiğimiz yıl temmuz ayında dönemin Muğla Valisi Esengül Civelek, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin katılımı ile Datça ilçesine 12 derslikli bir ilkokul yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Okul inşaatı kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Kabaklarlı İlkokulu adını alan okul resmi açılış için gün sayarken, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Necat Kabaklarlı hayatını kaybetti. Kabaklarlı’nın cenazesi 6 Eylül Pazar günü Datça ilçesi İskele Mahallesi’ndeki Fatih Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskele Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Kore Gazisi hayatını kaybetti
Salgının isimsiz kahramanları
Salgının isimsiz kahramanları
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Fevzi Konaç: "Virüsün şamarına yüzümüzü uzattık"
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi
Tarihi caminin bahçesine zeytin fidanları dikildi

Muğla Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
13:10
İkindi
16:46
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Kaleli Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tony Teodoridis Gözaltına Alındı
Tony Teodoridis Gözaltına Alındı
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.