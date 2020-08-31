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Yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 31.08.2020 17:14 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla yakalandı.Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde durumundan şüphelendikleri M.M.

Yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla yakalandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaralama suçundan aranan şüpheli silahla ve bıçakla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacı Ömer Alpagot Mahallesinde durumundan şüphelendikleri M.M. isimli şahsı durdurdu. Üst araması yapılan şüphelinin üzerinde 7,65 çapında seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 5 adet fişek ve basma kilit mekanizmalı bıçak ele geçirildi.
Ayrıca şahsın bıçakla yaralama suçundan arandığı tespit edilirken, şüpheli M.M gözaltına alındı.

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