Yaralandığı trafik kazalarında nisan ayında nişanlısını, dün ise arkadaşını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün öldüğü kazadan yaralı kurtulan kişinin, 22 Nisan'da da kendi kullandığı otomobille yaptığı kazada nişanlısını kaybettiği belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hüseyin Köroğlu'nun (41) kullandığı 06 PGA 80 plakalı otomobil, dün Samsun-Ankara kara yolu Koparan mevkisinde dere yatağına devrildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan arkadaşı Alparslan Tırpancı (24) ağır yaralandı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tırpancı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Tırpancı'nın kullandığı otomobilin 22 Nisan'da Sungurlu-Ankara kara yolunun 5. kilometresinde devrilmesi sonucu ise nişanlısı Hilal Göyhan'ın (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Göyhan ile Tırpancı'nın ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenilmişti.



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