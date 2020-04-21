Yaralı atmaca tedavi edildi

İzmir’in Narlıdere ilçesine bağlı Limanreis Mahallesi’nde 2 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru atmacanın, Narlıdere Belediyesi tarafından tedavisi tamamlandı. Bulunduğunda henüz yavru olan atmaca tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına salındı.

Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez bir atmacayı misafir etti. Limanreis’te, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru atmaca, belediyenin veteriner hekimleri tarafından tedavi edildi. Kanatlarında, uçmasını engelleyen yaralar bulunan atmaca gerekli bakımın ardından sağlığına ve doğal ortamına kavuştu.

“Gerekli tedaviler yapıldı”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bu zaman diliminde rutin çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak başta sokak hayvanlarımız olmak üzere yaralı ve sahipsiz dostlarımızı tedavi ediyoruz. Bu kez bir atmacayı konuk ettik. Gerekli tedavilerini yaptık. Her türlü operasyon ve müdahaleye hazır ekip ve personelimiz mevcut. Yaban kuşlarından olan atmaca da kısa sürü sonunda doğal ortamına kavuştu. Doğanın doğal dengesinin sürmesi için onu da diğerleri gibi ormana saldık” dedi.

