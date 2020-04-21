YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Yaralı atmaca tedavi edildi

Yaralı atmaca tedavi edildi

İZMİR HABERLERİ  | 21.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Narlıdere ilçesine bağlı Limanreis Mahallesi’nde 2 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru atmacanın, Narlıdere Belediyesi tarafından tedavisi tamamlandı.

İzmir’in Narlıdere ilçesine bağlı Limanreis Mahallesi’nde 2 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru atmacanın, Narlıdere Belediyesi tarafından tedavisi tamamlandı. Bulunduğunda henüz yavru olan atmaca tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına salındı.
Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu kez bir atmacayı misafir etti. Limanreis’te, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru atmaca, belediyenin veteriner hekimleri tarafından tedavi edildi. Kanatlarında, uçmasını engelleyen yaralar bulunan atmaca gerekli bakımın ardından sağlığına ve doğal ortamına kavuştu.

“Gerekli tedaviler yapıldı”
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak bu zaman diliminde rutin çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak başta sokak hayvanlarımız olmak üzere yaralı ve sahipsiz dostlarımızı tedavi ediyoruz. Bu kez bir atmacayı konuk ettik. Gerekli tedavilerini yaptık. Her türlü operasyon ve müdahaleye hazır ekip ve personelimiz mevcut. Yaban kuşlarından olan atmaca da kısa sürü sonunda doğal ortamına kavuştu. Doğanın doğal dengesinin sürmesi için onu da diğerleri gibi ormana saldık” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Adana’da 2. faz ödemeleri vatandaşlara dağıtılıyor

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Nallıhan’da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

İzmir Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:20
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:00
Yatsı
21:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çiğli’de bahar temizliği

Çiğli’de bahar temizliği

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.