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Yaralı baykuş tedavi altına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de tedavi altına alındı.Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesi’nde bulunan ve Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan başkuşun ateşli silah ile yaralandığı tespit edildi.Baykuş sağlığına kavuştuğunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya salınacak.

Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan baykuş, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de tedavi altına alındı.
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesi’nde bulunan ve Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan başkuşun ateşli silah ile yaralandığı tespit edildi.
Baykuş sağlığına kavuştuğunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya salınacak.

Yaralı baykuş tedavi altına alındı

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