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Yaralı baykuş Van’a sevk edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:08 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan yaralı baykuş Van’a sevk edildi.Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan ve veteriner kliniğine teslim edilen baykuş, yapılan muayene sonucunda sağ kanadında ateşli silah nedeniyle kırık tespit edildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk tedavisi yapılan yaralı baykuş Van’a sevk edildi.
Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan ve veteriner kliniğine teslim edilen baykuş, yapılan muayene sonucunda sağ kanadında ateşli silah nedeniyle kırık tespit edildi. Yaralı baykuşu kendi elleriyle besleyen veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kuşun tüm tedavilerini yaptıktan sonra kanadında yapılması gereken ameliyatın Hakkari’de mümkün olmadığından dolayı Van Doğa Milli Parklar Müdürlüğüne götürülmek üzere Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine tutanak karşılığında teslim etti.

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