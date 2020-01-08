Yaralı caretta caretta, İstanbul Akvaryum'da tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan İstanbul Akvaryum, dalma sorunu ile kıyıya çıkmış bir caretta caretta'yı tedavi altına aldı.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, Gökçeada Kefaloz sahilinde bölgedeki tatilciler tarafından kıyıya çıkmış şekilde dalma sorunu ile bulunan caretta caretta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ve ekibi tarafından yapılan ilk müdahale ve bakımının ardından İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliği ile yürütülen yardım operasyonu kapsamında İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi'nin uygun altyapı ve bakım kapasitesine sahip olması nedeniyle nakline karar verilen deniz kaplumbağası, iyileşme sürecini İstanbul Akvaryum'da geçirecek.

Ziyarete kapalı olan bölümde uzmanların refakati ile bakımı yapılacak olan Asit isimli caretta, iyileşmesinin ardından ise doğal yaşam alanı olan denize geri bırakılacak.