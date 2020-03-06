YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yaralı eşek için seferber oldular

Yaralı eşek için seferber oldular

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:19 | Son Güncelleme

Bodrum’da yaralı olduğu bildirilen eşeğe petbulance ekibi müdahale etti.Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kafasında ve ayağında kanama olan yaralı eşeği gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi.

Bodrum’da yaralı olduğu bildirilen eşeğe petbulance ekibi müdahale etti.
Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kafasında ve ayağında kanama olan yaralı eşeği gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı petbulance ekibi, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaparak kanama kesici ve vitamin iğneleri yaptı.
Yaralı eşek daha sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne nakledildi. İlk belirlemelere göre köpekler tarafından saldırıya uğradığı düşünülen yaralı eşeğe dikiş atılarak yaraları temizlendi.
Yaralı eşek, bir kaç gün daha Torba Geçici Hayvan Bakımevi’nde gözlem altında tutularak tedavisine devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Ataşehir Belediyesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Muğla Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:23
İkindi
16:38
Akşam
19:12
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Nihan Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

AK Parti’den CHP’ye ziyaret

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.