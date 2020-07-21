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Yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.07.2020 18:49 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü yakınlarında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda yaralanan güvenlik kurucusu Necmettin Kaplan’ın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Yaralı güvenlik korucusuna ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu yaralanan güvenli korucusunu ziyaret etti.
Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyü yakınlarında teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda yaralanan güvenlik kurucusu Necmettin Kaplan’ın Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ile AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar ve yönetimi, güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti.
Yaralı güvenlik korucusunun sağlık durumu hakkında bilgi alan Binbaşı Carık ile Başkan Şakar, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldılar.

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