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Yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı.

İlçede yaşayan Yakup Çiçek, tarlada çalıştığı sırada yerde hareketsiz halde yatan bir kuş olduğunu fark etti.

Çiçek, sol kanadından yaralı halde bulduğu kartalı tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü.

Veteriner Necip Alkurt, yaptığı açıklamada, yaralı halde bulunan kartalın tedavisini yaptığını ifade etti.

Muayenede kartalın sol kanadında ezilme tespit edildiğini belirten Alkurt, "Kartalın vurulduğunu düşünüyoruz. Bizler ilk tedavisini yaptık, hiçbir hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak uzun süreli bir tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yakup Çiçek ise yaralı kartalı tedavi eden veteriner Alkurt'a teşekkür ederek, kartalı Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğini söyledi.

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