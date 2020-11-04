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Yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi edildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi edildi.Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, yolda bulduğu yaralı köpek yavrusunu hemen veterinere götürdü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan yavru köpek tedavi edildi.
Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, yolda bulduğu yaralı köpek yavrusunu hemen veterinere götürdü. Veterinerin yaptığı tedaviden sonra yavru köpek tekrar Başkan Çelik tarafından bulunduğu yere bırakıldı.
Başkan Cebrail Çelik, Yüksekova Devlet Hastanesinin yolunda yaralı şekilde bulduğu yavru köpeği hemen araca alıp veterinere götürdüğünü belirterek, “Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar yavru köpeğimizi aldığımız yere getirerek bıraktık” dedi.

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