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Yaralı halde olay yerinden kaçtılar

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, hem motosiklet hem de otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde plakası olmayan motosikleti ile plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, hem motosiklet hem de otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde plakası olmayan motosikleti ile plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklette bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Her iki kişi yaralı halde motosikletlerini bırakarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi otomobilinden inmeyerek yoluna devam etti. Olay yerine gelerek kaza yapan motosiklette incelemelerde bulunan polis ekipleri kazaya karışan otomobili ve motosiklette bulunan ve yaralı halde kaçan her iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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