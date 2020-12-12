YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

IĞDIR HABERLERİ  | 12.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

Iğdır’da yaralı olarak bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, Iğdır Tuzluca ilçesinde çalışan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, kırsal alanda bir akbabayı yaralı halde buldu.

Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı

Iğdır’da yaralı olarak bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Iğdır Tuzluca ilçesinde çalışan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, kırsal alanda bir akbabayı yaralı halde buldu. Olay üzerine Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine belirtilen bölgeye giden DKMP ekipleri yaptıkları incelemede yaralı akbabanın uluslararası koruma altına alınan hayvanlar listesinde yer aldığını gördü. Türkiye’de nadir olarak görülen Kara akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.
Hava koşullarından etkilenerek düşüp yaralandığı belirtilen Kara akbabanın tedavisinin tamamlanması ile birlikte tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Iğdır Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:09
Öğle
12:03
İkindi
14:25
Akşam
16:46
Yatsı
18:11
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.