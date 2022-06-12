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Yaralı karacayı biberonla besleyip tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler

12.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı karacayı biberonla besleyip tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler

Bolu'nun Mengen ilçesinde buldukları yaralı karaca yavrusunu evlerinde biberonla besleyen aile, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Beşler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ali Budak, hayvan otlatırken yaralı yavru karaca buldu. Karacayı evlerine alıp biberonla besleyen Mürvet Budak, daha sonra Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.

Eve gelen ekipler, yaraları bulunan yavru karacaya antibiyotikli spreyle ilk müdahaleyi yaptı.

Karaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Tatlı, AA muhabirine, karacaya ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Keneler vardı, onları vücudundan uzaklaştırdık." dedi.

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