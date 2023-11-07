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Yaralı Kaya Kartalı tedavi altına alındı

07.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.

Yaralı Kaya Kartalı tedavi altına alındı

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde Vural Yılmaz isimli vatandaş aracıyla seyir halindeyken yolun kenarında yaralı, bitkin halde duran ve uçamayan kartalı fark etti. Yırtıcı kuşlardan olan Kaya Kartalını saldırma tehlikesine aldırış etmeden çuvala saran Yılmaz, aracıyla ilçeden kent merkezine getirdi. Vural Yılmaz, daha sonra bitkin halde duran kartalı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü görevlileri tarafından kısa sürede teslim alınan yaralı kartal, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Ciddi bir yarasının olmadığı öğrenilen kartal, tedavisi sonrası tekrardan doğal yaşam alanı olan doğaya salındı.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Vural Yılmaz isimli vatandaş, “Yolun kenarında kartal gördüm. Uçamadığını fark ettim. Biraz tehlikeli olmasına rağmen yakalamaya çalıştım. Gözlerini kapatarak torbayla birlikte yakalamayı başardım ama yarasını tespit edemedim” dedi.

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