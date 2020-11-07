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Yaralı kedinin ayağı alçıya alındı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Hakkari’de aracın çarpması sonucu ayağı kırılan kedinin ayağı alçıya alındı.Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kantar civarında aracın çarpması soncu yaralanan kedi için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaralı kedinin ayağı alçıya alındı

Hakkari’de aracın çarpması sonucu ayağı kırılan kedinin ayağı alçıya alındı.
Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kantar civarında aracın çarpması soncu yaralanan kedi için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kaza yerinden alınan kedi veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan ilk muayenesinde ayağı kırıldığı tespit edilen kedinin ayağı alçıya alındı. Yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, klinikte müşahede altında tutukları kedinin iyileşmesi halende tekrar doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirti.

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