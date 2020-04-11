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Yaralı kedinin imdadına Serdivan Belediyesi ekipleri yetişti

SAKARYA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Serdivan Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmuyor. Sokakta yaralı halde bulunan kedi belediye ekiplerince veterinere götürüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine hemen harekete geçen Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 359’uncu Sokak’ta yaralı halde bulunan ve hareket edemeyen kediyi veteriner kliniğindeki hayvan bakım ünitesine götürdü. Yapılan muayenenin ardından tedavi edilen kedi, alanında uzman veterinerlerin kontrolünde tedbir amacıyla müşahede altında tutulurken, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri dönecek.

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