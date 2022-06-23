Yaralı kızıl akbaba 4 aylık tedavi sonrası gökyüzüne kanat açtı

Hilvan'da yaralı bulunan kızıl akbaba tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaklaşık 4 ay önce Hilvan ilçesi kırsalında vatandaşlarca yaralı olarak bulunan kızıl akbaba, Şanlıurfa'daki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezdeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kızıl akbaba, Adıyaman'da yeniden doğaya salındı.



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