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Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de yaralı olarak bulunan ve vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen bir köpek Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.Yaralanan ve duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen köpek, Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Barınağında bakım altına alındı.

Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

Kırıkkale’de yaralı olarak bulunan ve vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen bir köpek Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.
Yaralanan ve duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medya sitelerinde gündeme getirilen köpek, Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından Hayvan Barınağında bakım altına alındı. Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından barınağa ulaştırılan yaralı köpek, barınakta görevli veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Yaralı köpeğin durumu hakkında sosyal medya sitelerinden paylaşımda bulunarak durum hakkında bilgi veren duyarlı vatandaşlar ise tedavinin ardından duyarlılığı dolayısıyla yine sosyal medya hesaplarından Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti.

Yaralı köpeğe belediye sahip çıktı

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