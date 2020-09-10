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Yaralı köpek belediye ekiplerince hayvan hastanesine yetiştirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde araç çarpması sonucunda yaralanan yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne yetiştirildi.Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman mahallesinde araç çarpması sonucunda yavru bir köpeğin ön bacağı kırıldı.

Yaralı köpek belediye ekiplerince hayvan hastanesine yetiştirildi

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde araç çarpması sonucunda yaralanan yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne yetiştirildi.
Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman mahallesinde araç çarpması sonucunda yavru bir köpeğin ön bacağı kırıldı. Duyarlı bir vatandaşın Felahiye Belediyesi’ne getirdiği yavru köpek, belediye ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne ulaştırıldı.
Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, “Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren duyarlı vatandaşımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yaralı köpek belediye ekiplerince hayvan hastanesine yetiştirildi

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Kocasinan
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Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büşra Akşehirlioğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
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