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Yaralı köpek için seferber oldular

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.08.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ayağında kırık olan köpek için Emet Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği seferber oldu.Zabıta ekipleri tarafından Tavşanlı ilçesinde bulunan Veteriner Hayrettin Yıldız’a götürülen ve çekilen röntgen sonrası ayağında kırık tespit edilen yaralı köpek ameliyat edilerek ayağına platin takıldı.

Yaralı köpek için seferber oldular

Kütahya’nın Emet ilçesinde ayağında kırık olan köpek için Emet Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği seferber oldu.
Zabıta ekipleri tarafından Tavşanlı ilçesinde bulunan Veteriner Hayrettin Yıldız’a götürülen ve çekilen röntgen sonrası ayağında kırık tespit edilen yaralı köpek ameliyat edilerek ayağına platin takıldı. Durumu yakından takip edilen yaralı köpek ameliyat sonrası kontrol edildi. Alçısı yenilenen ve tedavisinin devamı için Emet ilçesine getirilen yaralı köpek, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı.

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