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Yaralı köpek "Ömür"ü hayata bağlayan zorlu yolculuk

27.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yaralı halde bulunan köpek, bir hayvansever tarafından yoğun kar yağışı altında yaklaşık 35 dakika kucakta taşınarak veteriner kliniğe ulaştırıldı - HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven: - "Köpeği kucağımda taşımaya başladım. O da bana minnet duyar gibi yolculuk boyunca hep sarıldı.İyi ki de gitmişim. Ben olmasaydım büyük ihtimalle köpek kısa bir süre sonra ölecekti"

SÜLEYMAN ELÇİN - İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yaralı halde bulunan köpek, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyesince kar altında zorlu bir yolculuğun ardından veteriner kliniğe ulaştırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu saatlerde Sultanahmet'te yaralı bir sokak köpeği olduğunu fark eden vatandaşlar durumu HAÇİKO'ya bildirdi.

Kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun çaba sarf eden derneğin saha sorumlusu Ceyhun Güven, bölgeye giderek yaralı köpeğe ulaştı.

Oldukça bitkin haldeki köpeği kucağına alan Güven, Bayrampaşa ilçesindeki veteriner kliniğine götürmek için otomobiline koydu.

Bir süre yol aldığı otomobil yoğun kar nedeniyle ilerleyemez hale geldi. Köpeğin durumunun kötüye gitmesi üzerine Güven, otomobilinden inerek hayvanı kucağına aldı. Dondurucu soğuk ve yoğun kar altında köpeği yaklaşık 35 dakika kucağında taşıyan Güven, ardından veteriner kliniğine ulaştı.

Başka köpeklerinin saldırması nedeniyle kulağında ve boynunda açık yaralar bulunduğu tespit edilen köpeğin tedavisine başlandı.

- Köpeğe "Ömür" adı verildi

Ceyhun Güven, AA muhabirine, ihbarın gece saatlerinde geldiğini, yoğun kar yağışında otomobilin yolda kalacağını bile bile köpeği kurtarmak için dışarıya çıktığını söyledi.

Köpeğe ulaştığında çok kan kaybettiğini fark ettiğini anlatan Güven, "Kar altında köpeği o halde bırakamazdım. Hemen otomobilime kadar taşıdım. Veteriner kliniğine otomobil ile 45 dakikalık uzaklıktaydım. Otomobille bir süre gittim ancak trafik artık yolda kalan araçlar nedeniyle ilerleyemez hale geldi. Köpeğin de kanaması arttı. Duyarlı vatandaşlar sağ olsun hemen yardım ettiler. Otomobili onların yardımıyla güvenli bir yere park ettim. Köpeği kucağımda taşımaya başladım. O da bana minnet duyar gibi yolculuk boyunca hep sarıldı. İyi ki de gitmişim. Ben olmasaydım büyük ihtimalle köpek kısa bir süre sonra ölecekti." dedi.

İnsanların yolculuk boyunca yorulduğunda zaman zaman kendisine destek olduğunu aktaran Güven, "Yoğun kar yağışı altında zorlu bir yolculuğun ardından kliniğe ulaşmayı başardım. Köpeği hemen ameliyata aldılar. Kanaması durduruldu, açık yaraları kapatıldı. Çok mutluyum. Şu an durumu iyi. Adını da 'Ömür' koydum." diye konuştu.

Güven, dondurucu soğuklar nedeniyle sokakta yaralı ve bitkin halde buldukları tüm hayvanlara yardım ettiklerini, bir çok hayvanı veteriner kliniklerine ve hayvan pansiyonlarına yerleştirdiklerini kaydetti.

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