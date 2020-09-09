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Yaralı köpek tedavi edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, hayvanlara da Gönül Belediyeciliği elini uzatıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, hayvanlara da Gönül Belediyeciliği elini uzatıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi ekipleri, bacağından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan sokak köpeğini geçici bakımevine getirerek ameliyat etti.
Düzenli olarak şehrin belirli noktalarına kuru mama takviyesi yaparak sokak hayvanlarının beslenme, kedi ve köpek evleri ile de barınma ihtiyaçlarını karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi, çeşitli sebeplerle yaralanan ya da sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarını da sahipsiz bırakmıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ne sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Birimine bağlı bir ekip, Hayrabolu Yolu üzerindeki Sevgi Evleri yakınlarında, bacağından ve sırtından ciddi şekilde yaralanmış haldeki sokak köpeğini bularak ilk müdahaleyi yaptı. Köpek daha sonra Muratlı Yolu üzerinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirildi.

Ameliyata alındı, sağlık durumu iyi
Yaralı köpek, vakit geçirmeden ameliyata alındı. Bacağındaki ve sırtındaki yaraları temizlenerek dikiş atılan köpek geçici bakımevinde korumaya alındı. Alınan bilgiye göre köpeğin sağlık durumu iyi ve iyileşme sürecinde gözetim altında tutuluyor.

“Gönül belediyeciliği her cana karşı sorumlu olmaktır”
Konuyu yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, “Gönül Belediyeciliği, sadece hizmet ettiğiniz şehirdeki insanlara değil, sorumluluk alanlarınızdaki tüm canlılara karşı sorumlu olduğunuzu bilerek hizmet üretmek demektir. Biz Süleymanpaşa’da yaşayan tüm hemşehrilerimize, sokakta yaşayan hayvanlarımıza, sınırlarımız içindeki her ağaca, çiçeğe aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşıyor ve imkânlarımız ölçüsünde sahip çıkıyoruz. Hayrabolu Yolu’nda bulunarak koruma altına aldığımız köpeğin durumunu takip ediyorum. Sağlığı gayet iyi. Konuyu bize ileten hemşehrimize de duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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