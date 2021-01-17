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Yaralı köpek tedavi edilerek koruma altına alındı

17.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Yaralı köpek tedavi edilerek koruma altına alındı

Mersin Mut ilçesinde, bacağından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan sokak köpeği ameliyat edilerek koruma altına alındı.Mut Belediyesi Çağrı Merkezi’ne sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Birimine bağlı bir ekip, ilçe merkezinde, bacağından ve sırtından ciddi şekilde yaralanmış haldeki sokak köpeğini bularak ilk müdahaleyi yaptı.

Mersin Mut ilçesinde, bacağından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan sokak köpeği ameliyat edilerek koruma altına alındı.
Mut Belediyesi Çağrı Merkezi’ne sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Veteriner İşleri Birimine bağlı bir ekip, ilçe merkezinde, bacağından ve sırtından ciddi şekilde yaralanmış haldeki sokak köpeğini bularak ilk müdahaleyi yaptı. Köpek daha sonra Mut Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirildi.
Yaralı köpek, Mut Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Özkan tarafından ameliyata alındı. Bacağındaki ve sırtındaki yaraları temizlenerek dikiş atılan köpek geçici bakımevinde korumaya alındı.
Belediye Başkanı Volkan Şeker, yaptığı açıklamada, "Belediyecilik, sadece hizmet ettiğiniz şehirdeki insanlara değil, sorumluluk alanlarınızdaki tüm canlılara karşı sorumlu olduğunuzu bilerek hizmet vermektir. İlçede yaşayan tüm hemşerilerimize, sokakta yaşayan hayvanlarımıza, ilçe merkezinde bulunan her ağaca, aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşıyor ve sahip çıkıyoruz. Sokakta bir ihbar üzerine yaralı bir şekilde bulunan köpek tedavi edilerek koruma altına aldık. Köpeğin durumunu takip ediyorum. Sağlığı iyi. Duyarlı ilçe halkıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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