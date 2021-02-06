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Yaralı köpekler özel izinle İstanbul’a tedavi için götürüldü

06.02.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, özel izinle gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisi tarafından İstanbul’a götürüldü.SOHAYKO Derneği Görevlisi Taner Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kütahya’nın Emet ilçesindeyiz.

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 köpek, özel izinle gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) görevlisi tarafından İstanbul’a götürüldü.

SOHAYKO Derneği Görevlisi Taner Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kütahya’nın Emet ilçesindeyiz. Elif Hanım’ın çağrısı üzerine geldik. Özel izinlerimizi aldık. 2 tane köpek sakat. Onları alıp İstanbul’a götüreceğiz. Biz dernek olarak olağan üstü durumlarda bile sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce iyileşirler’’ dedi.

Hayvan sever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. 2 tane yaralı köpeğimiz var. Araba çarpmış. Vurup kaçmışlar. Hayvan sever Mehmet Hacıoğlu ve Hisarcık Belediyesi Zabıta ekipleri yaralı köpekleri bize getirdi. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul’a gönderiyoruz. Emet’ten neden çok yaralı köpek çıkıyor diyorlar. Aslında öyle değil. Bana bölgede ihbarlar geliyor. Hisarcık ilçemizden geldiği gibi. Bende bunları İstanbul’a tedavi için SOHAYKO Derneği vasıtasıyla gönderiyorum. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.

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