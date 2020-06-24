YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yaralı kuşlar koruma altına alındı

Yaralı kuşlar koruma altına alındı

KONYA HABERLERİ  | 24.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ve Ilgın ilçelerinde yaralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve karga koruma altına alındı.Akşehir ve Ilgın’da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Yaralı kuşlar koruma altına alındı

Konya’nın Akşehir ve Ilgın ilçelerinde yaralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve karga koruma altına alındı.
Akşehir ve Ilgın’da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan baykuş, kızıl şahin ve karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğüne bağlı Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Hayvanlar görevlilerce tedavilerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Yaralı kuşlar tedavileri sonrası doğaya salınacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Karaköprü’de yeni yol çalışması

Karaköprü’de yeni yol çalışması

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Konya Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:22
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

İplikçi Eczanesi
Karatay
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Duygu Eczanesi
Selcuklu
Nane Limon Eczanesi
Selcuklu
Özcan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.