YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 27.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 4 Ebabil Kuşu, 1 Güvercin, 1 Martı ve 1 Ekin Kargası tedavi altına alındı.Van’ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 4 Ebabil Kuşu, 1 Güvercin, 1 Martı ve 1 Ekin Kargası, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 4 Ebabil Kuşu, 1 Güvercin, 1 Martı ve 1 Ekin Kargası tedavi altına alındı.
Van’ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 4 Ebabil Kuşu, 1 Güvercin, 1 Martı ve 1 Ekin Kargası, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
02:47
Sabah
04:37
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:42
Yatsı
21:24

Van Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Hazem Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Yeni yollar İpekyolu’na değer katıyor

Yeni yollar İpekyolu’na değer katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.