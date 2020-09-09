Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kınalı Keklik, Sığır Balıkçılı ve Kaya Güvercini tedavi altına alındı.

Van’ın İpekyolu, Erciş ve Edremit ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kınalı Keklik, Sığır Balıkçılı, Kaya Güvercini, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

