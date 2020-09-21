YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 21.09.2020 08:37 | Son Güncelleme

Van’da değişik tarihlerde jandarma ve =vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Şahin ve Bıldırcın tedavi altına alındı.Van’ın Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yaralı olarak bulunan Şahin ile İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Bıldırcın, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde jandarma ve =vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Şahin ve Bıldırcın tedavi altına alındı.
Van’ın Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yaralı olarak bulunan Şahin ile İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Bıldırcın, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Van Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:46
Öğle
12:05
İkindi
15:31
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Van Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Cadde Eczanesi
Tusba
Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü
Çatak ilçesinin içme suyu sorunu çözüldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
Van'da Kar Yağışı Ve Sis
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.