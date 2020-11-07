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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

VAN HABERLERİ  | 07.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Gümüş Martı, Su Tavuğu, Atmaca, Kızıl Şahin ve Balaban tedavi altına alındı.Van’ın İpekyolu, Edremit, Erciş ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Kaya Güvercini, Gümüş Martı, Su Tavuğu, Atmaca, Kızıl Şahin ve Balaban, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Güvercini, Gümüş Martı, Su Tavuğu, Atmaca, Kızıl Şahin ve Balaban tedavi altına alındı.
Van’ın İpekyolu, Edremit, Erciş ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Kaya Güvercini, Gümüş Martı, Su Tavuğu, Atmaca, Kızıl Şahin ve Balaban, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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