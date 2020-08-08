Yaralı martıya vatandaş sahip çıktı

Bursa’da yaralı olduğu için uçamayan martıya vatandaşlar sahip çıktı. Yakalanan martı sokak sakinleri tarafından veteriner hekime götürülüp tedavi ettirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde yaşandı. Akşam saatlerinde evine giden bir vatandaş, yaralı bir martı fark etti. Martıyı yakalamaya çalışan vatandaşa çevredekilerden yardım etmeye çalıştı. El birliği ile yakalanan yaralı martıya önce yem ve su verildi. Arkasında yarası tespit edildi. Kanadında ve bel kısmında yaralar olan martı bir kafese konularak veterinere götürüldü. Martının tedavisinin ardından bir süre uçamayacağı belirtildi.

