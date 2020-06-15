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Yaralı pelikan ve tilki yavrusu koruma altına alındı

KONYA HABERLERİ  | 15.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Konya’da yaralı halde bulunan pelikan ve tilki yavrusu tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Yaralı pelikan ve tilki yavrusu koruma altına alındı

Konya’da yaralı halde bulunan pelikan ve tilki yavrusu tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi Bozdağ Şefliği ekipleri, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bir pelikanın bulunduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Yaralı pelikanın görevlilerce tedavi edilmesi ve rehabilitasyonu için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği belirtildi.
Bu arada, Ilgın ilçesinde de vatandaşlar tarafından yaralı halde bir tilki yavrusu bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese giden milli park ekipleri, yaralı tilkiyi teslim alarak Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı pelikan ve tilki yavrusunun tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar tabiata bırakılacağı bildirildi.

Yaralı pelikan ve tilki yavrusu koruma altına alındı

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