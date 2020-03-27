Yaralı Puhu kuşu tedavi altına alındı

Iğdır’da, bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez Çakırtaş köyü yakınlarında Haydar Akhan isimli vatandaş tarafından yol kenarında yaralı halde Puhu kuşu buldu. Haber vermesi üzerine yorgun düşen Puhu yırtıcısı ekipler tarafından teslim alındı. Yapılan kontrolde her hangi bir probleminin olmadığı görülen Puhu kuşu, sıvı ve yem takviyesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve bir süre dinlendirilen Puhu kuşu daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi. Ekipler, yorgun düşen Puhu kuşunu bulan Haydar Akhan’a teşekkür etti.

