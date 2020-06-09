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Yaralı şahin ve yavru karga korumaya alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kayseri’de vatandaş tarafından bulunan yavru kartal ve yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.Argıncık Mahallesinde vatandaş tarafından bulunan yavru karga ve Develi İlçesinde bulunan kanadından yaralı şahin gerekli tedavi ve bakımları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kayseri’de vatandaş tarafından bulunan yavru kartal ve yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.
Argıncık Mahallesinde vatandaş tarafından bulunan yavru karga ve Develi İlçesinde bulunan kanadından yaralı şahin gerekli tedavi ve bakımları için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Milli Park ekiplerince teslim alınan yaralı ve bakıma muhtaç kuşlar, Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi. Tedavileri tamamlanan kuşların yine Milli Park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.

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İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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