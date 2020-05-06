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Yaralı şahine Bünyan Belediyesi sahip çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine Bünyan Belediyesi yetkilileri sahip çıktı.Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Gergeme mahallesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahin tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine Bünyan Belediyesi yetkilileri sahip çıktı.
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Gergeme mahallesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahin tedavi edilmek için Bünyan Belediyesine getirildi. Sol kanadı kırılmış olan şahine ilk müdahaleyi yapan ve yaralı kanadı sabitleyen ekipler, ilk müdahalenin ardından şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik fakültesine götürüldü.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Akşam saatlerinde yaralı buldukları şahini belediyemize getiren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdik. Doğadaki dostlarımıza belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melikgazi
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