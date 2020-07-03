YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yaralı şahine jandarma şefkati

Yaralı şahine jandarma şefkati

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yaralı şahin tedavi altına alındı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; dün Pınarbaşı ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı halde bir şahin buldu.

Yaralı şahine jandarma şefkati

Kayseri’de jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yaralı şahin tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; dün Pınarbaşı ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı halde bir şahin buldu. Şahin’i tedavi ettiren ekipler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığından gelen ekiplere teslim etti.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:11
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.