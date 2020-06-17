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Yaralı sansar ve iki karga yavrusu yeniden özgür

ANTALYA HABERLERİ  | 17.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Antalya’da Vatandaşların yaralı olduğu ihbarı yaptıkları bir sansar ve iki karga yakalanarak Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün uzman personellerince tedavi edildi.

Antalya’da Vatandaşların yaralı olduğu ihbarı yaptıkları bir sansar ve iki karga yakalanarak Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün uzman personellerince tedavi edildi. Hayvanlar, tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Alanya ilçesinde Doğa Koruma Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışmalar yürüten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların yaralı ihbarı yaptıkları bir sansar ve iki kargayı yakalayarak tedavi ve rehabilite etti. Uzun süren bir tedavi sürenin ardından 3 hayvan da doğal yaşam alanlarına yeniden bırakıldı.

Doğal yaşamı korumak en büyük amacımız
Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı hayvanların vatandaşların ihbarı sonucunda yakalandığını belirterek, “Vatandaşlarımızdan birisinin evinin bahçesine giren yavru sansarı aldık ve gerekli tedavileri uygulamaya başladık. Ardından ise rehabilite çalışmalarımıza başladık. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ayrıca 2 tane de yaralı yavru kargayı vatandaşlarımızın bize ulaştırması sayesinde hayatta tutmayı başardık ve doğaya yeniden kazandırdık. Milli Parklar Şefimiz Mevlüt Kodal ile birlikte onu da doğaya, ait olduğu ortama geri bıraktık” dedi.

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