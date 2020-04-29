YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

KARS HABERLERİ  | 29.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kars’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan saz delicesi, tedavi altına alındı.Kars’ın Susuz İlçesi’nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı olarak bulunan Saz delicesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DKMP ekiplerince alınan yaralı saz delicesi tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan saz delicesi uygulanacak tedavinin ardından doğaya bırakılacak.

Kars’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan saz delicesi, tedavi altına alındı.
Kars’ın Susuz İlçesi’nde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı olarak bulunan Saz delicesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
DKMP ekiplerince alınan yaralı saz delicesi tedavi ve rehabilitasyon işlemleri yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan saz delicesi uygulanacak tedavinin ardından doğaya bırakılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kars Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:02
Öğle
12:10
İkindi
15:59
Akşam
19:08
Yatsı
20:38

Kars Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Nida Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars'ta nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

Kars'ta nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak

Kars - Erzurum yolu kısmi kapanacak

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.