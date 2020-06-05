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Yaralı sokak köpeği tedavi altına alındı

HATAY HABERLERİ  | 05.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi edilmek üzere barınak görevlilerine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesinde, otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan sokak köpeğini gören Niyazi Koca isimli vatandaş Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne haber verdi.

Hatay’ın Payas ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği tedavi edilmek üzere barınak görevlilerine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesinde, otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan sokak köpeğini gören Niyazi Koca isimli vatandaş Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, ön ayaklarından yaralandığı belirlenen sokak köpeği için veteriner hekim çağırdı. Ayakta durmakta zorlanan yaralı köpeğe ağrı kesici iğne vuruldu.
Zabıta ekipleri yaralı sokak köpeğini, tedavisinin tamamlanması ve sağlığına kavuşması için İskenderun Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti.

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