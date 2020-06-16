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Yaralı tilki tedavi edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 16.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bir vatandaş tarafından Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına getirilen yaralı yetişkin tilki ekipler tarafından tedavi edildiGeçtiğimiz günlerde Bodrum-Milas Karayolu Güvercinlik Mahallesi bölgesinde yol kenarından yaralı haldeyken bir vatandaş tarafından bulunan tilki Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Torba Geçici Hayvan Barınağına getirildi.

Bir vatandaş tarafından Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına getirilen yaralı yetişkin tilki ekipler tarafından tedavi edildi
Geçtiğimiz günlerde Bodrum-Milas Karayolu Güvercinlik Mahallesi bölgesinde yol kenarından yaralı haldeyken bir vatandaş tarafından bulunan tilki Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Torba Geçici Hayvan Barınağına getirildi. Yoldan geçen bir aracın çarptığı değerlendirilen ve çeşitli yaralarının yanı sıra denge kaybı yaşayan tilki barınak görevlilerince 3 gün tedavi altında tutulu.
Sağlığına kavuşan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

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