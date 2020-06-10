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Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 10.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan ilçesinde yaralı olarak bulunan bir kartal, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.Tatvan’dan bölgeye şifa dağıtan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yabani hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan ilçesinde yaralı olarak bulunan bir kartal, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.
Tatvan’dan bölgeye şifa dağıtan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yabani hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda; bölgenin ilk ve tek en donanımlı hayvan hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bu kez Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan’da yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi. Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri tarafından tedavisi yapılan hayvanlar, tekrar doğaya bırakmak için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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